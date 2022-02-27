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Son dakika: Rus Lider Putin'den "nükleer silah ve hipersonik füze" tehdidi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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Son dakika: Rus Lider Putin’den nükleer silah ve hipersonik füze tehdidi

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı harekatın 4. gününde flaş bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi. Rus ordusunun caydırıcı güçleri nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.

Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile toplantı yaptı. Toplantının başında Putin, Batı'nın Rusya ile ilişkilerinde dostça olmayan eylemlerde bulunduğunu söyledi.

Putin, "Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı'na ve Savunma Bakanı'na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun caydırıcı güçleri nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.


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