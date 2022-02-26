26 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya Devlet Başkanlığı sitesine siber saldırı

Son dakika: Rusya Devlet Başkanlığı sitesine siber saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Rusya Devlet Başkanlığı sitesine siber saldırı

Son dakika haberleri... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanlığının internet sitesine sürekli siber saldırı yapıldığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA