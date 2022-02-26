Son dakika: Manş Denizi'nde yeni kriz! Fransa Rus gemisine el koydu
Fransız donanması, Manş Denizi geçerek St. Petersburg kentine doğru gitmekte olan Rus kargo gemisinin önünü kesti. Rusya'nın Paris Büyükelçiliği, Fransa'dan konuya ilişkin açıklama almaya çalıştığını savunuyor. Rus şirketine ait kuru yük gemisinin yaptırım listesinde olduğu bildirildi.
Rusya, Manş Denizi'ndeki bir kargo gemisine Fransa'nın el koyduğunu açıkladı. Fransa Donanması, Manş Denizi'nde St. Petersburg limanına gitmekte olan bir Rus kargo gemisini durdurdu.
Bir yetkili "127 metre uzunluğundaki Baltic Leader adlı otomobil taşıyan gemi dün gece durdurulduktan sonra Fransa'nın kuzeyindeki Boulogne-Sur-Mer limanına götürüldü" dedi ve ekledi:
"Bu Fransız hükümetinin emriyle yapıldı. Geminin AB'nin yaptırım listesinde yer alan bir şirkete ait olduğundan şüpheleniliyor. Fransız gümrük memurları şu anda gemiyi inceliyor. Geminin tayfası da yetkililerle işbirliği içinde."
MACRON: SAVAŞ UZUN SÜRECEK
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Tek bir şey söyleyebilirim bu savaş uzun sürecek ve bu savaşla birlikte gelecek her krizin uzun süreli sonuçları olacak. Hazırlıklı olmalıyız" dedi.
Paris yönetimi, Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri teçhizat gönderileceğini açıkladı. Fransız ordu sözcüsü, saldırı amaçlı silahların gönderilmesinin ise değerlendirdiğini belirtti. Sözcü Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, "Şu anda bu ekipmanın gönderilmesinin ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz" diye konuştu.
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