Son dakika: Manş Denizi’nde yeni kriz! Fransa Rus gemisine el koydu

MACRON: SAVAŞ UZUN SÜRECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Tek bir şey söyleyebilirim bu savaş uzun sürecek ve bu savaşla birlikte gelecek her krizin uzun süreli sonuçları olacak. Hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Paris yönetimi, Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri teçhizat gönderileceğini açıkladı. Fransız ordu sözcüsü, saldırı amaçlı silahların gönderilmesinin ise değerlendirdiğini belirtti. Sözcü Cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, "Şu anda bu ekipmanın gönderilmesinin ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz" diye konuştu.



