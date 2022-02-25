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Ukrayna'da dünyaya gelen bebekler hastanelerden sığınaklara götürülüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Ukrayna’da dünyaya gelen bebekler hastanelerden sığınaklara götürülüyor

Rusya ve Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi sebebiyle yükselen gerilim savaşa yol açtı. Ukrayna'da pek çok askeri tesis vurulurken, büyük şehirler Rus ordusu tarafından işgal edildi.

Ukrayna'nın doğu kesimindeki Dnipro'daki bir çocuk hastanesindeki yenidoğan yoğun bakım servisinden yeni doğan bebekler, Perşembe günü binanın alt katında bulunan derme çatma bir bomba sığınağına kaldırıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklamaların ardından başlayan saldırılar devam ediyor.

HALK METRO İSTASYONLARINA SIĞINDI

Ukrayna'nın pek çok şehrinde geçen sabah sularından itibaren siren sesleri duyulmaya başlandı. Halk metro istasyonları ve sığınaklara sığındı.

BEBEKLER SIĞINIKLARA ALINDI

Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro'daki bir çocuk hastanesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinden yeni doğan bebekler, Perşembe günü binanın alt katındaki derme çatma bir bomba sığınağına taşındı.

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