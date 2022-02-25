Ukrayna işgal altında o askerler TikTok derdinde!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri harekat emri verdikten sonra havadan ve karadan saldırılar devam ederken, Ukrayna'da askerler dans ederek çektikleri videoyu sosyal medyadan yayınladı.
Rus askerleri, ülkenin birçok kentine havadan ve karadan girerek sivilleri hedef aldı. Savaş uçaklarıyla bombalanan ve siren sesleri çalan Ukrayna'da askerler sıcak çatışmalara giriyor.
RUS ASKERLERİNE MEYDAN OKUYUP TESLİM OLMADILAR
Karadeniz'deki Yılan Adası'nı koruyan Ukrayna askerleri ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında bir çatışma yaşandı.
Ukrayna medyasına göre, Rus gemilerinin Karadeniz'den yaklaştığını gören Ukrayna hükümeti adayı koruması için 13 muhafız asker görevlendirildi.
Dün öğle saatlerinde Rus savaş gemisi adaya yaklaştı ve Ukrayna askerlerinden teslim olmalarını istedi. Gemiden yapılan uyarıda, "Bu bir Rus savaş gemisi, tekrar ediyorum. Silahlarınızı teslim edin ve teslim olun aksi taktirde ateş açarım" ifadeleri duyuldu.
RUSYA BOMBA YAĞDIRDI: HEPSİ HAYATINI KAYBETTİ
Ukraynalı askerler teslim olmayı reddetti. Kısa bir süre sonra Rus askerleri önce savaş gemisi daha sonra da savaş uçakları ile 42 dönümlük adayı bomba yağmuruna tuttu. Bombardıman sonrası adadaki askerlerin tamamının hayatını kaybettiği öğrenildi.
KİMİ MEYDAN OKUDU KİMİSİ DANS EDİP TİKTOK'A YÜKLEDİ
Rusya ağır silahlarla ülkeye saldırmaya devam ederken, Ukrayna ordusuna mensup askerler, TikTok çekti.
5 ASKER ELLERİNDE SİLAHLARLA DANS ETTİ
Hareketli bir şarkıyla çektikleri TikTok videosunda dans eden Ukraynalı askerlerden biri şarkı söylerken diğeri müzik aleti çalıyormuş gibi davrandı.
Rusya'nın saldırıları sürerken 5 Ukrayna askerinin ellerinde silahlarla TikTok çekmesi tepki çekti.
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