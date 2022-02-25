Ukrayna işgal altında o askerler TikTok derdinde!

RUS ASKERLERİNE MEYDAN OKUYUP TESLİM OLMADILAR

Karadeniz'deki Yılan Adası'nı koruyan Ukrayna askerleri ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında bir çatışma yaşandı.

Ukrayna medyasına göre, Rus gemilerinin Karadeniz'den yaklaştığını gören Ukrayna hükümeti adayı koruması için 13 muhafız asker görevlendirildi.

Dün öğle saatlerinde Rus savaş gemisi adaya yaklaştı ve Ukrayna askerlerinden teslim olmalarını istedi. Gemiden yapılan uyarıda, "Bu bir Rus savaş gemisi, tekrar ediyorum. Silahlarınızı teslim edin ve teslim olun aksi taktirde ateş açarım" ifadeleri duyuldu.