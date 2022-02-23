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Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den flaş Rusya açıklaması! Yaptırım kararı alanları takdir ediyorum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’den flaş Rusya açıklaması! Yaptırım kararı alanları takdir ediyorum

Son dakika haberleri... Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy açıklamalarda bulundu. Almanya ve Kanada gibi yaptırım kararı alan ülkelere seslenen Zelenskiy, "Yaptırım kararı alanları takdir ediyorum. Yaptırımların baskısının devamını görmek istiyoruz" dedi.

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