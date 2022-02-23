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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: Ukrayna NATO'yu kınarsa biz de Rusya'yı kınarız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: Ukrayna NATO’yu kınarsa biz de Rusya’yı kınarız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin NATO’nun 1990’da Sırbistan’ı bombalamasını kınaması durumunda, Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararını kınayacaklarını açıkladı.

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