24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Koronavirüs mümkün oldukça çok kişiye bulaşmalı! İzlanda'dan flaş açıklama

Koronavirüs mümkün oldukça çok kişiye bulaşmalı! İzlanda'dan flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
ABONE OL
Koronavirüs mümkün oldukça çok kişiye bulaşmalı! İzlanda’dan flaş açıklama

İzlanda tüm kısıtlamaları kaldırdıktan sonra "mümkün olduğunca çok kişinin" koronavirüs yakalanmasını hedeflediğini bildirdi. Açıklamada sürü bağışıklığına vurgu yapılırken "Kovid-19'a karşı yaygın toplumsal direnç salgının ana çıkış yoludur." ifadesine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA