Rusya'dan Kiev'de "bayrak" adımı

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik binasındaki bayrağını indirdi. Dünkü gösterilerde bina korkuluklarına bırakılan "Cehenneme hoş geldiniz" yazısı ise dikkat çekmişti. Öte yandan OHAL ilan edilen Ukrayna'da polisin dün gösterilere sahne olan Rusya büyükelçilik binası önündeki geniş güvenlik tedbirleri artarak devam ediyor.