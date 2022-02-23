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Rusya'dan Kiev'de "bayrak" adımı

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik binasındaki bayrağını indirdi. Dünkü gösterilerde bina korkuluklarına bırakılan "Cehenneme hoş geldiniz" yazısı ise dikkat çekmişti. Öte yandan OHAL ilan edilen Ukrayna'da polisin dün gösterilere sahne olan Rusya büyükelçilik binası önündeki geniş güvenlik tedbirleri artarak devam ediyor.

Giriş Tarihi: 23.02.2022 18:30 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 18:32
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Rusya’dan Kiev’de bayrak adımı

Rusya'nın Ukrayna'daki tüm diplomatik personelini tahliye etmeye karar vermesinin ardından Kiev'deki Rusya Büyükelçilik binasındaki Rusya bayrağı indirildi.

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Rusya’dan Kiev’de bayrak adımı

Dün gösterilere sahne olan büyükelçilik binasının önünde polis, geniş güvenlik önlemleri alırken, bina çevresinde adeta kuş uçurtulmuyor.

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Rusya’dan Kiev’de bayrak adımı

Dünkü gösterilerde bina korkuluklarına bırakılan "Cehenneme hoş geldiniz" yazısı ise dikkat çekti.

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Rusya’dan Kiev’de bayrak adımı

UKRAYNA-RUSYA KRİZİNDE TANSİYON GİDEREK YÜKSELİYOR

Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki ayrılıkçı bölgeleri tanıması ve "barış gücü" adını verdiği askerlerini göndereceğini dair açıklamaları tansiyonu yükseltti.

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Rusya’dan Kiev’de bayrak adımı

Ukrayna, Rusya'nın açıklamalarının ardından 1 ay süreyle Donbass dışındaki tüm bölgelerde OHAL ilan ederek, 36 bin yedek askeri göreve çağırmıştı.