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Son dakika: ABD F-35'leri Estonya ve Litvanya'da

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: ABD F-35’leri Estonya ve Litvanya’da

Son dakika haberleri... ABD'ye ait F-35 savaş uçakları Estonya ve Litvanya'da konuşlandırıldı. Böylece Baltık bölgesinde ilk kez F-35 konuşlandırılmış oldu.

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