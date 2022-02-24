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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama: Türk Lirası'na güvenin

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama: Türk Lirası’na güvenin

Son dakika haberi...Piyasalarda aşırı oynaklık yaratan Rusya Ukrayna Savaşı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı`ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

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