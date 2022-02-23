23 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Ukraynalı neo-Nazi grubu destekçileri Kırım’da saldırı hazırlığındayken yakalandı! Kiliseyi patlatacaklardı

Son dakika: Ukraynalı neo-Nazi grubu destekçileri Kırım’da saldırı hazırlığındayken yakalandı! Kiliseyi patlatacaklardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Ukraynalı neo-Nazi grubu destekçileri Kırım’da saldırı hazırlığındayken yakalandı! Kiliseyi patlatacaklardı

Son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna krizi ile gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Bir son dakika gelişmesine göre Ukraynalı neo-Nazi grubu destekçileri Kırım’da saldırı hazırlığındayken yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA