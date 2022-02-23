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İskoçya'da fosili bulunan 170 milyon yıllık Jurassic Pterozorun dünyanın en büyüğü olduğu keşfedildi!

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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İskoçya’da fosili bulunan 170 milyon yıllık Jurassic Pterozorun dünyanın en büyüğü olduğu keşfedildi!

İskoçya'nın batı kesiminde yer alan Syke Adası'nda 2017 yılında 170 milyon yıllık Jurassic Pterozor fosili keşfedildi. Fosilin dünyanın en büyük uçan sürüngeni olduğu tespit edildi.

BBC'deki habere göre, Skye kıyısında eski bir kireçtaşı tabakasında Pterozorun keskin dişli çenesi, doktora öğrencisi Amelia Penny tarafından fark edildi ve fosil iskeleti detaylı bir şekilde incelendi.

KANAT AÇIKLIĞI 2,5 METRE

Araştırma, 170 milyon yıllık fosili incelenen uçan sürüngenin 2,5 metre kanat açıklığına sahip olduğunu ortaya koydu.

Glasgow'daki Hunterian Müzesi'nden ve Skye'daki Staffin Müzesi'nden araştırmacılar, fosilin içinde bulunduğu kayayı çıkararak, Edinburgh Üniversitesi'ne götürdü.

BİLİM İÇİN YENİ TÜR

Doktora öğrencisi Natalia Jagielska tarafından yürütülen araştırma, uçan sürüngenin bilim için yeni bir tür olduğunu da ortaya koyarken, söz konusu türe Gal dilinde "kanatlı sürüngen" anlamına gelen Dearc Sgiathanach adı verildi.

"TIPKI KUŞLAR GİBİ"

Jagielska, bunun gibi eksiksiz Pterozor fosillerinin çok nadir bulunduğunu aktararak, "Uçan sürüngenler olarak kemikleri gerçekten hafif, tıpkı kuşlar gibi." dedi.

Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Steve Brusatte de "eşsiz bir İskoç fosili" olarak nitelediği Pterozorun büyüklüğünün, türünün kuşlarla rekabet ettiği Kretase döneminden önce yaşadığını gösterdiğini söyledi.

Araştırmanın sonuçları Current Biology dergisinde yayımlandı.

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