İskoçya’da fosili bulunan 170 milyon yıllık Jurassic Pterozorun dünyanın en büyüğü olduğu keşfedildi!

BİLİM İÇİN YENİ TÜR

Doktora öğrencisi Natalia Jagielska tarafından yürütülen araştırma, uçan sürüngenin bilim için yeni bir tür olduğunu da ortaya koyarken, söz konusu türe Gal dilinde "kanatlı sürüngen" anlamına gelen Dearc Sgiathanach adı verildi.

"TIPKI KUŞLAR GİBİ"

Jagielska, bunun gibi eksiksiz Pterozor fosillerinin çok nadir bulunduğunu aktararak, "Uçan sürüngenler olarak kemikleri gerçekten hafif, tıpkı kuşlar gibi." dedi.

Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Steve Brusatte de "eşsiz bir İskoç fosili" olarak nitelediği Pterozorun büyüklüğünün, türünün kuşlarla rekabet ettiği Kretase döneminden önce yaşadığını gösterdiğini söyledi.

Araştırmanın sonuçları Current Biology dergisinde yayımlandı.