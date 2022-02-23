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Son dakika | Pentagon'dan Rus askeri açıklaması

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Son dakika | Pentagon’dan Rus askeri açıklaması

Son dakika haberi... Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girmeye hazır olduğunu açıkladı.

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