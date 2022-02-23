Dünya bu fotoğrafı konuşuyor: ABD Büyükelçiliği Twitter hesabından paylaştı! New York Times da harita yayınladı: Bu üç tarihe dikkat

Aralık 2021: Geçen yılın sonlarına doğru Rusya, ülke genelinde yeni pozisyonlara asker, tank ve ağır top göndermeye başladı. Bu yığınağıın çoğu, Ukrayna ordusunun 2014'ten beri Rus destekli ayrılıkçılarla savaş halinde olduğu doğu Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgeye, Donetsk ve Luhansk'a odaklandı.

3 Ocak: Rusya, ortak askeri tatbikatlara hazırlık olarak yakın bir müttefik olan Belarus'a ekipman ve asker göndermeye başladı. Belarus'taki Rus kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzey sınırında, başkent Kiev'e yakın yeni bir cephe açmasına olanak tanıyor.

4 Şubat: Rus yetkililer, ABD'li yetkililer bu iddiaya itiraz etse ve Rusya'nın varlığını artırdığını söylese de, birliklerin kısmen geri çekildiğini duyurdu. Rusya'nın en gelişmiş birliklerinden birisi olan Orta ve Doğu Askeri Bölgelerinden askeri unsurlar konuşlandırılmaya devam ediyor.





