Dünya bu fotoğrafı konuşuyor: ABD Büyükelçiliği Twitter hesabından paylaştı! New York Times da harita yayınladı: Bu üç tarihe dikkat
Dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna krizinde. Son uydu fotoğrafları, Rus ordusunun Belarus-Ukrayna sınırına yaptığı yeni yığınak kanıtlandı. Putin-Biden zirvesi iptal edilirken, Rusya'nın Ukrayna işgalinin bir gün içinde başlayabileceği belirtildi. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından paylaşılan fotoğraf ise sosyal medyayı alt üst etti. Öte yandan New York Times'ın haberinde yer alan haritalar Rus birliklerinin 29 Aralık, 25 Ocak ve 20 Şubat tarihlerindeki pozisyonlarını gösteriyor. İşte son dakika gelişmeler...
Ukrayna toprağı Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyan Rusya lideri Vladimir Putin'in, yaklaşık bir saat süren basın toplantısında tarihi kendi penceresinden yeniden yazması tüm dünyayı sarstı.
Ukrayna'nın Lenin tarafından yaratıldığını ve tarihsel olarak Rus toprağı olduğunu savunan Putin, konuşmasının bir kısmında görünür şekilde öfkeliydi, "Ukrayna'yı Vladimir İlyich Lenin olarak adlandırabiliriz" dedi.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ PAYLAŞTI
Ukrayna'nın gerçek bir ulus olmadığını da ileri süren Putin'e yanıt sosyal medyadan verildi. Ukraynalılar Kiev ve Moskova'nın 1000 yıl önceki hallerini gösteren fotoğrafları paylaşmaya başladı.
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği de söz konusu görseli resmi Twitter hesabından paylaştı. Yalnızca 90 bin takipçisi bulunan resmi hesabın paylaştığı fotoğraf, 137 bin beğeni aldı.
NEW YORK TİMES HARİTAYI YAYINLADI! ÜÇ TARİHE DİKKAT
Son haftalarda Rusya, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir askeri operasyon yürütmek için gereken son bileşenleri de konuşlandırdı.
Askeri uzmanlar, yığınağın savaş uçakları ve saldırı helikopterlerinin yanı sıra elit paraşütçü birimleri ve herhangi bir istila planında tipik olarak 'mızrağın ucu' görevi görecek özel kuvvet birliklerini içerdiğini söylüyor.
Belarus'ta kuzeye konuşlandırılan birlikler hızla başkent Kiev'e ulaşabilecek konumda, Karadeniz'deki Rus Deniz kuvvetleri de Ukrayna'nın güney kıyılarını tehdit ediyor.
Birçok askeri analist ve yetkili, Rusya'nın uzun süredir asker ve silah sağladığı Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin yakınında, ağır bir saldırı başlatacağına inanıyor.
New York Times'ın haberinde yer alan haritalar Rus birliklerinin 29 Aralık, 25 Ocak ve 20 Şubat tarihlerindeki pozisyonlarını gösteriyor.
Mevcut yığılmadan önce: Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın çok sayıda askeri üssü var ve 2014'te ilhak ettiği Kırım'a birkaç tesis ekledi. Rus birlikleri, Moldova'nın Rus destekli ayrılıkçı bölgesi olan Transdinyester'de de konuşlanıyor.
Aralık 2021: Geçen yılın sonlarına doğru Rusya, ülke genelinde yeni pozisyonlara asker, tank ve ağır top göndermeye başladı. Bu yığınağıın çoğu, Ukrayna ordusunun 2014'ten beri Rus destekli ayrılıkçılarla savaş halinde olduğu doğu Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgeye, Donetsk ve Luhansk'a odaklandı.
3 Ocak: Rusya, ortak askeri tatbikatlara hazırlık olarak yakın bir müttefik olan Belarus'a ekipman ve asker göndermeye başladı. Belarus'taki Rus kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'nın kuzey sınırında, başkent Kiev'e yakın yeni bir cephe açmasına olanak tanıyor.
4 Şubat: Rus yetkililer, ABD'li yetkililer bu iddiaya itiraz etse ve Rusya'nın varlığını artırdığını söylese de, birliklerin kısmen geri çekildiğini duyurdu. Rusya'nın en gelişmiş birliklerinden birisi olan Orta ve Doğu Askeri Bölgelerinden askeri unsurlar konuşlandırılmaya devam ediyor.
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