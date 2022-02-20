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Son dakika: Putin ile Macron arasında önemli görüşme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Son dakika: Putin ile Macron arasında önemli görüşme

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çözüm konusunda uzlaştığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Ukrayna çevresindeki durum ve Rusya Federasyonu'nun güvenliği için uzun vadeli yasal garantilerin geliştirilmesi konusunda kapsamlı bir görüş alışverişi yaptıkları ifade edildi.

Kremlin'den Putin ve Macron arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Donbass'taki temas hattındaki durumun ciddi şekilde kötüleşmesi konusunda endişeler dile getirildi. Rusya Devlet Başkanı, gerginliğin tırmanmasının nedeninin Ukrayna güvenlik güçlerinin provokasyonları olduğunu kaydetti. Putin, NATO'nun Ukrayna'ya modern silah ve mühimmat vermesine dikkat çekti. Başkan Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki insanların bombardımanlardan kaçmak için Rusya'ya götürüldükleri ve acı çektiklerini ifade etti. Tüm bunları göz önünde bulunduran Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantilerine yönelik taleplerini ciddiye alması ve bu taleplere somut, yerinde yanıt vermesi gereğini yineledi."



"KRİZ DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜLECEK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çözüm konusunda uzlaştığı bildirildi.

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