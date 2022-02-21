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Son dakika: Yunanistan'daki feribot faciasında son durum: 54 saat sonra kurtarıldı! Türk vatandaşı halen kayıp

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika: Yunanistan’daki feribot faciasında son durum: 54 saat sonra kurtarıldı! Türk vatandaşı halen kayıp

Son dakika haberine göre cuma sabahı Yunanistan'dan İtalya'ya seyrederken yangın çıkan feribotta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan kayıp olan yolculardan birine 54 saat sonra sağ olarak ulaşılırken, bir Türk vatandaşı ise halen kayıp. Yunanistan açıklarında yanan İtalya bandıralı yolcu gemisinde 237'si yolcu olmak üzere 288 kişi vardı.

Yunanistan'ın İgumeniça limanından İtalya'nın Brindisi limanına giderken, İtalyan bandıralı Ro-ro gemisi "Euroferry Olympia" de geçen cuma sabahı çıkan yangında, 21 yaşındaki bir Belarus vatandaşı, 54 saat sonra kurtarıldı.

Bu gelişme, aralarında Türk vatandaşı Mehmet Çakır'ın da bulunduğu 11 kayıp kişiye ulaşılması için umut oldu.

Yunan kurtarma ekiplerini görünce, "Yaşıyorum değil mi? Bana yaşadığımı söyleyin" diyen Belarus vatandaşı sürekli yardım isteyen sesler duyduğunu söyledi.

BİR TÜRK VATANDAŞINA HALA ULAŞILAMIYOR
Feribotta 23'ü tır şoförü, 4'ü turist 27 Türk vatandaşının yolculuk ettiği kaydedilmiş, kurtarılan 26 Türk vatandaşı Korfu'da misafir edilmişti. Türk vatandaşlarından birine ise ulaşılamadığı bildirilmişti.

Kayıp Türk vatandaşının akıbetinin belirlenmesi için ilgili makamlarla toplantılar gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, "Maalesef ilgili makamlardaki bilgi de bizimkiyle aynı yönde. Onun akıbetinin belirlenmesi şu an önceliğimiz." açıklamasında bulunmuştu.

Kurtarılan 23 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Atina-Pire ve Gümülcine başkonsolosluklarının destekleriyle Türkiye'ye ulaştırılmıştı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yunan Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikos Aleksiu dün öğle saatlerinde "Kayıpların bulunması için hâlâ umutluyuz. Çalışmalar sürüyor"
dedi. Mehmet Çakır, yedi Bulgar ve üç Yunan tır sürücüsü ise dün akşam saatlerine kadar bulunamadı. Kurtarma ekiplerinin, gemide dün akşam saatlerinde Yunan vatandaşı olduğu belirlenen, 1 erkek cesedi bulduğu belirtildi.

BİLETSİZ YOLCULAR
Dün de yanmaya devam eden ve yan yatmaya başlayan gemi, Korfu adası yakınlarında güvenli bir noktaya römork edildi. Yangının tamamen söndürülmesinin günler alabileceği belirtilirken, biletsiz seyahat eden yolcular nedeniyle ölü sayısının 11'den fazla olmasından
endişe ediliyor.

'KURTULMAMIZ MUCİZE'
Gemiden kurtarılan 26 Türk vatandaşı dün İstanbul'a geldi. Otobüsle İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen Türk yolcuların olay anında cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Cep telefonu görüntülerinde yolcuların filikada can yeleğiyle bekledikleri görülüyor.

Bir diğer görüntüde ise filikayla uzaklaşan yolcuların cep telefonu kamerasına yanan dev gemi yansıyor. Görüntülerde patlama sesleri de duyuluyor.

Kazazedelerden Fahri Özgen duygularını, "Bir insan bir alevin içinden çıkıp hayatını nasıl kurtarabilir? Biz mucizeyi yaşıyoruz. Şu an yaşadığımız hayat tamamen mucize" sözleriyle ifade etti.

YUNANİSTAN'DAKİ FACİADA SON DURUM
Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken önceki gün yangın çıkan feribotta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, arama kurtarma ekiplerinin feribottaki tırda yanmış halde buldukları ceset Yunan tır şoförüne ait.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyreden feribotta 18 Şubat Cuma günü yangın çıkmış, 278 kişi kurtarılarak Korfu Adası'na ulaştırılmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin gün içinde Belarus vatandaşı bir kişiyi daha kurtarmasıyla kurtarılanların sayısı 279'a ulaşmıştı.

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