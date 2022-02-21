Son dakika: Yunanistan’daki feribot faciasında son durum: 54 saat sonra kurtarıldı! Türk vatandaşı halen kayıp

'KURTULMAMIZ MUCİZE'

Gemiden kurtarılan 26 Türk vatandaşı dün İstanbul'a geldi. Otobüsle İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen Türk yolcuların olay anında cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Cep telefonu görüntülerinde yolcuların filikada can yeleğiyle bekledikleri görülüyor.

Bir diğer görüntüde ise filikayla uzaklaşan yolcuların cep telefonu kamerasına yanan dev gemi yansıyor. Görüntülerde patlama sesleri de duyuluyor.

Kazazedelerden Fahri Özgen duygularını, "Bir insan bir alevin içinden çıkıp hayatını nasıl kurtarabilir? Biz mucizeyi yaşıyoruz. Şu an yaşadığımız hayat tamamen mucize" sözleriyle ifade etti.