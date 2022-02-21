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Son dakika: KKTC'de yeni hükümet kuruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika: KKTC’de yeni hükümet kuruldu

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

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