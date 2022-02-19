19 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Akdeniz'de can pazarı! Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

Akdeniz'de can pazarı! Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden ayrılan feribotta, Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken, yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangına müdahale edilirken, kurtarma ekipleri de gönderildi. Feribotta 237'si yolcu, 51'i mürettebat ekibi 288 kişinin bulunduğu belirtildi. Gelen son dakika haberine göre, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 19.02.2022 06:17 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 06:28
  • 1
  • 14
Akdeniz’de can pazarı! Yunanistan’da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

Feribottan kurtarılıp Korfu Adası'nda otele yerleştirilen Türk vatandaşlarını ziyaret eden Somuncu, tüm gerekli yardımın ve konsolosluk hizmetlerinin sağlanacağını belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Akdeniz’de can pazarı! Yunanistan’da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

Bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu bildiren Somuncu, "Onun akıbetini belirlemek üzere Yunan Sahil Güvenlik, hastane ve Yunan Emniyeti ile temas halindeyiz. İnşallah o da sağ salim kurtulur." dedi.

  • 3
  • 14
Akdeniz’de can pazarı! Yunanistan’da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

Gemi şirketinin anlaşmalı olduğu acente yetkilisiyle görüştüklerini söyleyen Somuncu, pasaportu kayıp olan vatandaşlara geçici pasaport düzenleneceğini, tüm vatandaşların İstanbul'a intikallerinin sağlanacağını kaydetti.

  • 4
  • 14
Akdeniz’de can pazarı! Yunanistan’da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

IGOUMENİTSA LİMANI'NDAN YOLA ÇIKAN FERİBOTTA YANGIN

Dün sabah Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyreden ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu feribotta yangın çıkmıştı.

  • 5
  • 14
Akdeniz’de can pazarı! Yunanistan’da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın güncellediği verilere göre, İtalya'nın da destek verdiği kurtarma çalışmaları sonucu Korfu Adası'na ulaştırılan 278 kişinin kimlik tespiti yapılmış, üçü Yunan vatandaşı 11 kişinin kayıp olduğu kaydedilmişti.