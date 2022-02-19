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Akdeniz'de can pazarı! Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşı kayıp
İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden ayrılan feribotta, Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken, yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangına müdahale edilirken, kurtarma ekipleri de gönderildi. Feribotta 237'si yolcu, 51'i mürettebat ekibi 288 kişinin bulunduğu belirtildi. Gelen son dakika haberine göre, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 19.02.2022 06:17Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 06:28