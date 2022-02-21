Son dakika: ABD’den Putin’in Donetsk ve Lugansk kararına karşı flaş hamle

"Donetsk ve Lugansk Ukrayna'nın parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı körüklemektedir. Rusya ayrıca bir kez daha Ukrayna'yı işgal için bahane sahnelemeye çalışmaktadır."

Stoltenberg, NATO olarak uluslararası anlamda tanınmış sınırları içinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ederek, Rusya'yı diplomasi yolunu seçme, acilen askeri yığınağı ile güçlerini uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri uyarınca Ukrayna çevresi ve içinden çekmeye çağırdı.

AB, PUTİN'İN UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ YÖNETİMLERİ TANIMASINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINADI:

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.