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Türkiye'nin Afrika'daki etkin diplomasisi Fransız vekili rahatsız etti: Neden sessizsiniz?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Türkiye’nin Afrika’daki etkin diplomasisi Fransız vekili rahatsız etti: Neden sessizsiniz?

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Afrika diplomasisi etkin bir hale geldi. Bu durum Avrupa Parlamentosu'nun Fransız vekili Dominique Bilde'yi rahatsız etti. Bilde, Fransa ve Avrupa Birliği'ne "Neden yeteri kadar tepki göstermiyorsunuz?" diyerek seslendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dış politikada Afrika ülkeleri ile ikili ilişkileri ciddi şekilde güçlendirdi. Erdoğan son olarak, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu kapsayan üç günlük ziyaretleri kapsamında Afrika'ya gitti. Bu durum ise Fransa'da rahatsızlıkla karşılandı.

Avrupa Parlamentosu'nun Fransız vekili Dominique Bilde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ülkesine ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye karşı sessiz kaldıkları için tepki gösterdi.

RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Bilde, Fransa ve AB'nin Mali'deki Rus varlığını takıntı haline getirdiğini ancak Türkiye'nin artan etkisine benzer bir tepki vermediğini söyleyerek rahatsızlığını dile getirdi.

"ERDOĞAN AFRİKA'DAKİ EKONOMİK VE GÜVENLİK VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR"

Fransız vekil, "AB ve Fransa, Mali'deki Rusya ve Wagner'in paralı askerlerine takıntılıyken, Erdoğan Afrika'daki ekonomik ve güvenlik varlığını gizlice güçlendiriyor. Bu çifte standart neden?" sözlerini kullandı.

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