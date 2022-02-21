Türkiye’nin Afrika’daki etkin diplomasisi Fransız vekili rahatsız etti: Neden sessizsiniz?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dış politikada Afrika ülkeleri ile ikili ilişkileri ciddi şekilde güçlendirdi. Erdoğan son olarak, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu kapsayan üç günlük ziyaretleri kapsamında Afrika'ya gitti. Bu durum ise Fransa'da rahatsızlıkla karşılandı.