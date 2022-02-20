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ANALİZ – Ukrayna – Rusya krizi nasıl başladı? Savaş mı diplomasi mi?

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Giriş: 20.02.2022 10:47
Dünya aylardır Ukrayna krizini konuşuyor. Batılı ülkeler Rusya'nın her an bir işgale girişebileceğini savunurken Rusya, böyle bir niyetleri olmadığını vurguluyor. Peki iki ülke arasında savaş ihtimali neden bu kadar sıklıkla konuşuldu. İşte tüm dünyanın odaklandığı Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren krizin safhaları...
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