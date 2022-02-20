Son dakika: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif
Son dakika haberleri... İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kraliçe Elizabeth'in koronavirüsü hafif semptomlarla geçirdiği belirtildi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kraliçe Elizabeth'in koronavirüsü hafif semptomlarla geçirdiği belirtildi.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Covid testi de Prens Charles ve eşi Camilla'nın ardından pozitif çıktı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in hafif semptomlar gösterdiği belirtilirken, bu hafta içinde yapması gereken basit işlere devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Soğuk algınlığı gibi semptomlar gösteren Kraliçe Elizabeth'in Windsor'da kalmaya devam edeceği de belirtildi.
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