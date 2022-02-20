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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama! "Devam edecek"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan flaş açıklama! Devam edecek

Son dakika haberleri... Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna geriliminin devam ettiği dönemde açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Bakanlık, Belarus ile yapılan tatbikatın devam edeceğini belirtti.

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