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İran ve Katar'dan deniz altı tüneli hamlesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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İran ve Katar’dan deniz altı tüneli hamlesi

İran Yol ve Çevrecilik Bakan Yardımcısı Ali Ekber Sefayi, İran ve Katar arasında ülke limanlarını ve ulaşımı kapsayan 4 önemli ön anlaşma imzalanacağını açıklayarak, bu anlaşmalarla iki ülke limanlarını inşa edilecek deniz altı tünelleri ile birbirine bağlamanın hedeflendiğini açıkladı.

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