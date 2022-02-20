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Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında 7 anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

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