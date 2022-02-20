Facebook'ta deprem! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası
Son dakika haberleri... Mark Zuckerberg tarafından kurulan ABD merkezli Facebook taciz iddiası ile gündeme geldi. YouTube'da ortaya atılan bir iddiaya göre Facebook'un bir yöneticisi Jeren Miles 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulundu. Olayla ilgili Facebook'tan açıklama geldi.
Mark Zuckerberg tarafından kurulan ABD merkezli Facebook taciz iddiası ile gündeme geldi.
Şirket ismini Meta olarak değiştiren Facebook'un bir yöneticisinin 13 yaşındaki çocuğa müstehcen içerikli metinler gönderdiği iddia edildi.
13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU İSTİSMAR ETMEYE ÇALIŞTI
YouTube kanalında yayınlanan 2 saatlik bir videoda, Facebook'ta yönetici olarak çalışan Jeren Miles'ın 13 yaşındaki çocuğu istismar etmeye çalıştığı söylendi.
KENDİNİ SAVUNDU "YALNIZCA FLÖRT EDİYORDUM"
Çocuğa, skandal bir video gönderen Miles'ın çocuğa 'nasıl flört edildiğine dair' bilgi verdiği iddia ediliyor. Konuya ilgili açıklama yapan Miles, "Asla buluşmak gibi bir niyetim yok; yalnızca flört ediyordum" diyerek kendini savundu.
Ancak iddialara göre adam çocuğa Ohio'daki bir otel adresi de verdi. Bu iddiaların üzerine de Miles adresi verdiğini itiraf etti. Ayrıca Miles ile 13 yaşındaki çocuğun otel odasında görüştüğü kareler de ortaya çıktı.
Meta ise yaptığı açıklamada yönetici Miles'ın işine son verdiğini açıkladı.
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