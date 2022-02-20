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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden ABD vatandaşlarına “terör saldırısı” uyarısı

Son dakika: ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden ABD vatandaşlarına “terör saldırısı” uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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Son dakika: ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden ABD vatandaşlarına “terör saldırısı” uyarısı

Son dakika haberleri... ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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