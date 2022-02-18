Ukrayna’da büyük patlama! Donetsk merkezinde duyuldu! Rusya işgale başlıyor mu?

RUSYA'NIN HAVA VE KARADA ÖNEMLİ ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunurken, Ukrayna ordusunun 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti var.

Kara kuvvetleri anlamında da Rusya 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç, 6 bin 574 kundağı motorlu topçu, 7 bin 571 çekili topçu ve 3 bin 391 mobil roketatar ile Ukrayna'ya karşı üstünlüğe sahip.