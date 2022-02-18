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Ukrayna'da büyük patlama! Donetsk merkezinde duyuldu! Rusya işgale başlıyor mu?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Ukrayna’da büyük patlama! Donetsk merkezinde duyuldu! Rusya işgale başlıyor mu?

Reuters tarafından yapılan paylaşıma göre Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Açıklamada bölgede bir aracın infilak ettiği belirtildi. Diğer yandan bölgede bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu patlamaya ilişkin detayları paylaştı. Kavasoğlu patlamanın Donetsk belediye binası önünde olduğunu ifade ederken henüz can kaybı bilgisine ulaşılamadığını ifade etti.

Reuters tarafından yapılan paylaşıma göre Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Yapılan açıklamada bir aracın infilak ettiği belirtildi.

PATLAMA BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE OLDU

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'dan aktardı:

Patlama Donetsk belediye binasının önünde oldu. Henüz can kaybı olduğuna dair elimizde bir bilgi yok. Bölgede çatışmalar devam edecek gibi duruyor. Bölgede ağır silahlarla çatışma sesleri duyuyoruz.

İŞTE PATLAMANIN İLK GÖRÜNTÜSÜ

Ukrayna’da büyük patlama! İşte bölgeden ilk fotoğraf UKRAYNA'DA BÜYÜK PATLAMA! İŞTE BÖLGEDEN İLK FOTOĞRAF

ABD ASKER SAYISI ARTIYOR DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği açıklamasının aksine Moskova'nın sınıra ek güçler gönderdiğini söyledi.

Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın ilk gününde bir konuşma yapan Blinken, Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekildiğine dair bir işaretin olmadığını belirtti.

İKİ ÜLKENİN ASKERİ KAPASİTELERİ

Ukrayna'nın askeri harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 2021'de 5,9 milyar dolarla yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti. Rusya'nın ise ordusu için yaptığı harcamaların 2021'de gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 61,7 milyar dolarla yüzde 4,3 seviyesindeydi.

RUSYA'NIN HAVA VE KARADA ÖNEMLİ ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunurken, Ukrayna ordusunun 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti var.

Kara kuvvetleri anlamında da Rusya 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç, 6 bin 574 kundağı motorlu topçu, 7 bin 571 çekili topçu ve 3 bin 391 mobil roketatar ile Ukrayna'ya karşı üstünlüğe sahip.

Rus hava kuvvetlerinde 772 savaş uçağı, 739 saldırı uçağı ve 2 binden fazla helikopter bulunurken, Ukrayna'ya ait 69 savaş uçağı, 29 saldırı uçağı ve yaklaşık 60 helikopter var.

Rusya, 1 uçak gemisi, 15 muhrip, 70 denizaltı ve 11 fırkateynle, muhrip veya denizaltısı bulunmayan, sadece bir firkateyne sahip Ukrayna'ya karşı bu alanda da üstünlük kuruyor.

Rus yetkililerin vurguladığı önemli bir unsur da sahip oldukları nükleer başlık sayıları. Rus nükleer cephaneliğinde, 1600 adedi balistik füze ve stratejik bombardıman uçaklarına yerleştirilmek üzere 4 bin 490 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor.

Ukrayna’da büyük patlama UKRAYNA'DA BÜYÜK PATLAMA

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