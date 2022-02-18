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ABD'den Polonya'ya 6 milyar dolarlık tank satışı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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ABD’den Polonya’ya 6 milyar dolarlık tank satışı

Ukrayna krizi tırmanmaya devam ederken ABD yönetimi, Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde 250 Abrams tankının satışına onay verdi. Ayrıca 250 tankın yanı sıra ilgili ekipmanların da satışa dahil olduğu duyuruldu.

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