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Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Japonya’da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre: Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Miyagi eyaleti açıklarında yerel saatle 11.55'te ve 50 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı.

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