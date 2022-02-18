Rusya’dan herkesi şaşırtan hamle! Askerler çekiliyor denildi ama... Ukrayna sınırına doğru yola çıktılar

ORTAK KURALLAR BELİRLENMELİ

Rusya-Çin ilişkilerinin gelişmesiyle ilgili bir soruya yanıt olarak Blinken, Rusya ve Çin ekonomilerinin birlikte küresel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 20'sini oluşturduğunu belirtti.

Blinken, ABD ve Avrupa ekonomilerinin dünya GSYH'sinin yarısını oluşturduğuna vurgu yaparak, Asya'daki diğer ortaklarla beraber bu oranın yükseldiğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iklim değişikliği krizinde ve Kovid-19 salgınında küresel toplumun ortak hareket etmesinin sorunlara çözüm getireceğini anlatarak, yükselen teknolojilerde ortak kurallar ve standartların "birlikte" belirlenmesi gerektiğini kaydetti.