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Rusya'dan herkesi şaşırtan hamle! Askerler çekiliyor denildi ama... Ukrayna sınırına doğru yola çıktılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Rusya’dan herkesi şaşırtan hamle! Askerler çekiliyor denildi ama... Ukrayna sınırına doğru yola çıktılar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'nın bölgeden asker çektiği iddialarının aksine Moskova'nın sınıra ek asker gönderdiğini ifade etti. Blinken, ayrıca Putin'in krize yönelik NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı birlikte yanıt vermesine biraz şaşırdığını ifade etti. İşte detaylar...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği açıklamasının aksine Moskova'nın sınıra ek güçler gönderdiğini söyledi.

ÇEKİLMEYE DAİR BİR İŞARET YOK

Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın ilk gününde bir konuşma yapan Blinken, Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekildiğine dair bir işaretin olmadığını belirtti.

SINIRA EK GÜÇLER GÖNDERİLDİ

Antony Blinken, Rusya'nın son 24-48 saat içinde Ukrayna'da "yanlış provokasyon" oluşturma senaryosunu gördüklerini aktararak, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerini bazılarını geri çektiği açıklamasının aksine Moskova'nın sınıra özel askerler dahil ek güçler gönderdiğini söyledi.

FAZLADAN ASKERLER BÖLGEDE

Blinken, "Rusya'nın geri çekilme iddialarının aksine ABD, Ukrayna sınırına giden fazladan asker gözlemliyor." dedi.

"BİRAZ ŞAŞIRDIK"

Rusya'ya karşı Batı'nın sahip olduğu en büyük güç kaynağının "dayanışma" olduğunu vurgulayan Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna krizinde NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı birlikte yanıt vermesine biraz "şaşırdığını" ifade etti.

ORTAK KURALLAR BELİRLENMELİ

Rusya-Çin ilişkilerinin gelişmesiyle ilgili bir soruya yanıt olarak Blinken, Rusya ve Çin ekonomilerinin birlikte küresel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 20'sini oluşturduğunu belirtti.

Blinken, ABD ve Avrupa ekonomilerinin dünya GSYH'sinin yarısını oluşturduğuna vurgu yaparak, Asya'daki diğer ortaklarla beraber bu oranın yükseldiğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iklim değişikliği krizinde ve Kovid-19 salgınında küresel toplumun ortak hareket etmesinin sorunlara çözüm getireceğini anlatarak, yükselen teknolojilerde ortak kurallar ve standartların "birlikte" belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

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