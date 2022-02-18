18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli görüşme

Son dakika: Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli görüşme

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonda görüştü.

Görüşmeye Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden katıldı.

Görüşmede Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.

Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim de konuşuldu.

Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü ERDOĞAN, STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA