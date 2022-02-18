Son dakika: Başkan Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli görüşme
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonda görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonda görüştü.
Görüşmeye Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden katıldı.
Görüşmede Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.
Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim de konuşuldu.
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