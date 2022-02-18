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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum Ortodoks Kilisesi'ne tepki: Haddinizi bilin

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Rum Ortodoks Kilisesi’ne tepki: Haddinizi bilin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Ortodoks Kilisesi'nin Kıbrıs Türklerine ve seçilmiş liderine yaptığı eleştirinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek "Kilise ve herkes haddini bilmeli" dedi.

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