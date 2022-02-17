17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Türk ve Katarlı yetkililerden kritik görüşme

Türk ve Katarlı yetkililerden kritik görüşme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
ABONE OL
Türk ve Katarlı yetkililerden kritik görüşme

Katar Bölgesel İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz bin Salih el-Huleyfi, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Huleyfi ile Göksu, başkent Doha'daki bakanlık binasında bir araya geldi.

Huleyfi ile Göksu'nun görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından da söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, göreve yeni atanan Huleyfi'ye misafirperverliğinden ötürü teşekkür edildi ve "yakın mesainin" sürdürüleceği kaydedildi.

Türkiye-Katar ilişkileri, son yıllarda çeşitli alanlarda gelişen bir iş birliğine tanık oluyor.

Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi TÜRK VE İSRAİLLİ YETKİLİLER BİR ARAYA GELDİ
Kalın ve Önal, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü KALIN VE ÖNAL, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA