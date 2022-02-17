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Son dakika: Nijerya'dan flaş karar! Gmail, Yahoo ve Hotmail kullanmayacaklar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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Son dakika: Nijerya’dan flaş karar! Gmail, Yahoo ve Hotmail kullanmayacaklar

Son dakika haberleri... Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami, yaptığı açıklamada, hükümetin, resmi iletişimleri korumayı amaçlayan politikayı onayladığını belirtti. Bu kapsamda Nijerya hükümeti, resmi yazışmalarda Gmail, Yahoo ve Hotmail kullanılmasını yasakladı.

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