İbrahim Kalın ve Sedat Önal, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Türk heyetinin, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldiği ve görüşmede iki ülke ilişkilerinin ele alındığı aktarılırken, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in de görüşmede yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

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