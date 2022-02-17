İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi

Öte yandan Türk heyeti, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

KALIN'DAN AÇIKLAMA

Sözcü Kalın, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin ve İsrail'e yaptığımız ziyarette ikili ve bölgesel konuları; Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı, İsrail Devlet Başkanı Sayın Herzog'un Türkiye ziyaretini ve bölgesel barış ve istikrar için bundan sonra atılacak adımları ele aldık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.