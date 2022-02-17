İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer bir araya geldi. Türk heyetinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yer alıyor.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye ziyareti öncesi Türk ve İsrailli yetkililer Kudüs'te bir araya geldi.
Türk heyetinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yer aldığı Türk heyeti, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz ve İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi Genel Direktörü Eyal Shviki gibi üst düzey isimlerin yer aldığı İsrail heyeti ile bir araya geldi.
Heyetlerin, Herzog'un ziyaretinin yanı sıra ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları belirtildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk heyetini karşılamak amacıyla kısa süreli olarak toplantıya katıldığı ifade edildi.
Öte yandan Türk heyeti, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.
KALIN'DAN AÇIKLAMA
Sözcü Kalın, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin ve İsrail'e yaptığımız ziyarette ikili ve bölgesel konuları; Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı, İsrail Devlet Başkanı Sayın Herzog'un Türkiye ziyaretini ve bölgesel barış ve istikrar için bundan sonra atılacak adımları ele aldık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
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