Rus işgali tehdidi çok yüksek! ABD ile Rusya arasında gerilim zirvede! İşgal başlıyor mu?

Rusya - Ukrayna geriliminde her geçen dakika yeni bir gelişme yaşanırken ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi. Biden Rusya'nın Ukrayna'yı birkaç gün içinde işgal etme riskinin çok yüksek olduğunu vurgularken Putin ile bir telefon görüşmesi planlamadığının altını çizdi. Rusya tarafından ABD'ye verilen yanıtta ise ABD'nin bölgeden tüm askerlerini çekmesi gerektiğini belirtirken aksi duruma yönelik "askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız" ifadeleri kullanıldı. İşte bölgeden .