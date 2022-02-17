17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | İngiltere'den Ukrayna'nın bağımsızlığı için yardım kararı

Son dakika | İngiltere'den Ukrayna'nın bağımsızlığı için yardım kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
ABONE OL
Son dakika | İngiltere’den Ukrayna’nın bağımsızlığı için yardım kararı

Son dakika haberleri | İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı için sağladığı fonu 100 milyon sterlin artıracağını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA