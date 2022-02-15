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Macron'dan sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz dev masada! Putin'den 6 metrelik mesafe

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Macron’dan sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz dev masada! Putin’den 6 metrelik mesafe

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Kremlin Sarayı'nda görüştü. Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 6 metre uzunluğundaki masada karşılaması gündemdeki yerini korurken Scholz da bugün dev masada ağırlandı.

Ukrayna'daki kriz ve Rusya'nın batıya sunduğu güvenlik garantileri taslağı konusunun ardından Rusya ve batılı ülkeler arasında diplomatik görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u Kremlin Sarayı'nda ağırlayan Rusya lideri Putin bugün de Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz'u konuk etti.

Rusya'ya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Rus doktorlara PCR testi yaptırmayı kabul etmediği, Moskova'daki Almanya Büyükelçiliğinde görevli bir Alman doktora PCR testi yaptırdığı aktarıldı. İkili görüşme gerçekleştirmek üzere Kremlin Sarayı'na giden Scholz, Putin tarafından karşılanırken liderler, özel görüşmeye geçmeden önce kısa açıklamalarda bulundu.



Almanya Devlet Başkanı Olaf Scholz ile önemli konuları ele alacaklarını söyleyen Putin, "Görüşmemizin önemli bir bölümünü Avrupa'daki güvenlik durumu ve Ukrayna çevresindeki olaylarla bağlantılı konulara ayıracağız" dedi. Geçtiğimiz hafta Macron ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Putin, "Tartışmamız sırasında gündeme getirilen konuların özü hakkında sizi bilgilendirdiğini biliyorum. Neler olduğuna dair sizin değerlendirmenizi de duymak faydalı olur" şeklinde konuştu.

Scholz ise başbakanlık görevine yeni başladığını hatırlatarak, "Görüşmemizin gerçekleşmesine sevindim. Rusya ziyareti benim için özel oldu" dedi. Bu görüşmenin zamanlamasının da önemli olduğuna vurgu yapan Scholz, devletler arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

PUTİN, SCHOLZ'U DA DEV MASADA AĞIRLADI
Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi öncesi Rus doktorlara PCR testi yaptırmadığı için görüşmenin dev masada yapıldığı ortaya çıkmıştı. Kremlin de Macron'un, Rus doktorlara PCR testi yaptırmak istemediğini doğrulamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u da bugün dev masada ağırladı.

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