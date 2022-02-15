Emekli Yunan Korgeneral Nikolaos Tamouridis’ten küstah açıklama: Ayasofya’da çanlar yeniden çalacak

Bizi korkutamazsın! Ne ile isterseniz silahlanın.

Uçak gemileri yapın, istediğiniz kadar gemi satın alın. Bizi korkutamazsın. Çünkü amiral gemilerinizi ateşe veren ve onları batıran yeni Kanarides, Miaoulides, Papanikolides ve genç ateşe vericilerimiz var!

Satın alın, tanklar alın, silahlar, toplar, İnsansız Hava Araçları yapın. Bizi korkutamazsın. Çünkü Ordumuzun yeni Kolokotronides, Karaiskakides ve Nikitarades'leri var!

İstediğiniz kadar uçak alın. Bizi korkutamazsın. Çünkü bizde dünyanın en iyi pilotları olan İkarus'un çocukları, Ege'nin ve Kıbrıs'ın korkusuz kartalları, gözlemcileri var!

Silahlansanız bile. Tehdit etseniz bile. Bizden kat kat fazla olsanız bile.

Çünkü küçük rakamlar ülkemizi hiçbir zaman korkutmadı. Çünkü gözlemciler tüm sınırlarımızın ötesinde ruhlarına güveniyorlar.

Çünkü Osmanlı tehditleri asla cesaretimizi kırmadı. Çünkü cephaneliğimizde iki yenilmez nükleer silah var. Vatan-Yunanistan dediğimiz şeye sevgi ve Ortodoksluk dediğimiz şeye inanç! Çünkü ne yaparsanız yapın Vatanımıza ayak basmayacaksınız. Ve Polis'te (İstanbul), Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak.