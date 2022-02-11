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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar koronavirüsü atlattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar koronavirüsü atlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 2 gün üst üste yaptırdığı korona virüs test sonucunun negatif çıkması ile Covid-19'u atlattığı açıklandı.

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