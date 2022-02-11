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Madagaskar’da kasırga felaketi! Can kaybı 111’e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Madagaskar’da kasırga felaketi! Can kaybı 111’e yükseldi

Madagaskar’ı vuran Batsirai Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısının 111’e yükseldiği bildirildi. 150 bin kişinin evsiz kaldı kalırken hükümet binaları da hasar gördü.

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