Ermenistan ordusu Azerbaycan'a ateş açtı
Ermenistan, Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı geri kazanmasının ardından yapılan anlaşmaya yine sadık kalmadı. Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevzilerin, 9 Şubat'ta saat 22.00'den itibaren Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden birkaç saat boyunca ateş altına alındığı bildirildi.
AZERBAYCAN'DAN MİSİLLEME
Azerbaycan ordusunun karşı tarafın provokasyonunu önlemek için misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.
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