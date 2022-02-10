Çin uzaya 191 ton yük taşıdı

Çin'in geçen yıl uzaya taşıdığı yük miktarının 191,19 ton olduğu belirtildi.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinin (CASC) yayımladığı rapora göre, gezen yıl uzaya 55 fırlatış gerçekleştirildi. 103 aracın uzaya çıkarıldığı fırlatışlarla Çin, bu alanda dünya genelinde ilk sırada yer aldı.