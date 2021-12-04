04 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Azerbaycan esir Ermeni askerlerini iade etti

Son dakika: Azerbaycan esir Ermeni askerlerini iade etti

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 04.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan esir Ermeni askerlerini iade etti

Son dakika haberleri... Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmeti (DTX), Azerbaycan’ın 10’dan fazla Ermeni askerini Ermenistan'a iade edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmeti (DTX) tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın insani ilkelere dayanarak, 4 Aralık 2021'de 10'dan fazla Ermeni asıllı askeri Ermenistan'a iade ettiği belirtildi. DTX, iade edilen Ermeni askerlerin 16 Kasım 2021'de Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Kelbecer istikametinde provokasyonda bulundukları gerekçesiyle Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alındığını kaydetti.



Azerbaycan'ın 26 Kasım 2021'de 1 Ermeni sivili ile 1 askeri Ermenistan tarafına iadesini ettiğinin unutulmaması gerektiği vurgulanan DTX açıklamasında, "Görüşmeler sonucunda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a işgalden kurtarılan topraklarının mayın haritalarını verdi. Mayın haritalarının elde edilmesinde arabuluculuk görevini üstlendiği için Rusya Savunma Bakanlığına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA