Son dakika: Ermenistan’dan kalleş saldırı! Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 15.00 sıralarında Ermenistan'a bağlı Basarkeçer ilinde konuşlanan Ermenistan askerlerinin Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığı kaydedildi.

AZERBAYCAN: MİSİLLEME YAPILACAK

Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada ise, durumun kontrol altına alındığı ve Ermenistan'a gerekli misillemenin yapılacağı duyuruldu.