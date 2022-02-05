Fas’ta kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

SALI GÜNÜNDEN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde bir kuyuda mahsur kalan küçük çocuğu kurtarmak için salı gününden bu yana çalışmalar yürütülüyordu.

İlgili birimler ve sivil savunma ekiplerinin, kuyunun çevresinde gerçekleştirdiği kazı çalışmalarının ardından küçük çocuğu çıkardı. Bölgede çocuğun kurtarılması durumunda hemen hastaneye nakli için bir ambulans helikopteri de hazır bulundu.