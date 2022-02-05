Fas'ta kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
Fas'ta 5 gün önce kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
SALI GÜNÜNDEN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde bir kuyuda mahsur kalan küçük çocuğu kurtarmak için salı gününden bu yana çalışmalar yürütülüyordu.
İlgili birimler ve sivil savunma ekiplerinin, kuyunun çevresinde gerçekleştirdiği kazı çalışmalarının ardından küçük çocuğu çıkardı. Bölgede çocuğun kurtarılması durumunda hemen hastaneye nakli için bir ambulans helikopteri de hazır bulundu.
HAYATTA OLDUĞU GÖRÜLÜYORDU
Kuyuya indirilen kameranın çektiği görüntülerde çocuğun hala hayatta olduğu görülüyor. Ayrıca hayatta kalabilmesi için çocuğa oksijen de veriliyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU
Sosyal medya platformlarında da salı günü öğle saatlerinde kuyuya düşen Rayyan'la ilgili çok sayıda paylaşımda bulunuldu.
Fas hükümet sözcüsü de konuyla ilgili açıklamasında, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi vermiş; bölge sakinlerine de olay yerinde toplanmama ve kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırmama çağrısında bulunmuştu.
Ayrıntılar geliyor...
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