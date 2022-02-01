Ekvador’da heyelan felaketi! Cesetler sokaklarda

Yerel medyada tamamen çamura gömülmüş semtte bazı araçların sürüklendiği görüntüleri ekrana getirdi. Sosyal medyada ise kaya ve çamurlardan oluşan selin önüne kattığı araçlar ve motosikletlerle ilerlediği görüntüler paylaşıldı.

La Gasca sakinlerinden bir kadın ise, sosyal medyaya yüklediği videoda, "Çığlık atan insanlar var, tüm elektrikler kesik. Ne olduğunu bilmiyoruz" sözleriyle yetkililerden yardım istedi.