Ekvador'da heyelan felaketi! Cesetler sokaklarda
Dünya Ekvador'dan gelen dehşet görüntülerini konuşuyor. Başkent Quito yakınlarında meydana gelen heyelandan korkunç kareler, görenleri dehşete düşürdü. Felakette en az 11 kişi yaşamını yitirdi, kayıpların sayısı tam olarak bilinmiyor. Sosyal medyada paylaşılan videolardan birinde çamura saplanıp kalmış bir cesedi çıkaran askerler yer aldı.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da aşırı yağışlar Quito'daki La Gasca semtine felaket getirdi. Pazartesi günü öğleden sonra başlayan yağmur kısa sürede önünde durulamayan bir sel ve heyelana dönüştü.
Yerel medya, Quito'nun kuzeyindeki La Gasca'da sokakların sular altında kaldığını, evlerin hasar gördüğünü ve araçların sürüklendiğini bildiriyor.
Aşırı yağışlar kısa sürede heyelana yol açarken, en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Onlarca insandan ise haber alınamıyor ve kayıpların sayısı tam olarak bilinmiyor.
Yerel medyada tamamen çamura gömülmüş semtte bazı araçların sürüklendiği görüntüleri ekrana getirdi. Sosyal medyada ise kaya ve çamurlardan oluşan selin önüne kattığı araçlar ve motosikletlerle ilerlediği görüntüler paylaşıldı.
La Gasca sakinlerinden bir kadın ise, sosyal medyaya yüklediği videoda, "Çığlık atan insanlar var, tüm elektrikler kesik. Ne olduğunu bilmiyoruz" sözleriyle yetkililerden yardım istedi.
İNSANLAR KAPANA KISILDI
Caddeler dev gibi kayalar, ağaçlar, dallar, enkaz parçaları ve çöp konteynerleri ile dolu. Emerson Rubio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda semtte birçok insanın kapana kısıldığını yazdı.Uluslararası haber ajansı AFP, itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine kurtarma çalışmalarında devreye giren ordu birliklerinin fotoğraflarını dünyaya servis etti. Sosyal medyada, çamura saplanıp kalmış bir cesedi çıkaran askerlerin görüntüsü yer aldı.
Yerel medya, bazı mahalle sakinlerinin yıkılan evlerindeki yakınlarını umutsuzca aradığını bildiriyor.
EN BÜYÜK ŞELALE KAYBOLMUŞTU
İklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilenen Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Coca Nehri'nin üzerindeki ülkenin en büyük şelalesi San Rafael 2020 yılında kaybolmuştu. Buna gerekçe olarak, heyelan sonucu ortaya çıkan bir obruğun şelalenin su kaynağını yutması gösterilmişti.
Ekvador'un şelaleyi yeniden canlandırmayı düşünmediğini bildiren NASA, su kaynağının artık şelale yerine üç tane dereye su taşıdığını belirtmişti.
Her yıl on binlerce turist çeken şelalede, suyun yere düşüş mesafesi yaklaşık 150 metreydi. Ülkenin en büyük şelalesi, Ekvador'un turizm rotasından ve turistlere tavsiyelerde bulunan sitelerden çıkarıldı.
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